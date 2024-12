Oasport.it - Mondiale scacchi 2024, Ding Liren-Gukesh oggi: orario 7 dicembre, tv, streaming

Una sola certezza c’è: avremo almeno un altro terzetto di giorni allaera trae lunedì. Dopo il terzo giorno di riposo, infatti,Dommaraju si ritroverannoper la decima partita e andranno avanti almeno fino alla dodicesima, visto il 4,5-4,5 maturato nelle precedenti nove.Dopo i fuochi d’artificio della settima e dell’ottava, i due hanno deciso evidentemente di non rischiare nella nona, in vista di un terzetto di giorni che più che mai rischia di avere carattere decisivo. E a questo punto il Campione del Mondo in carica sa di avere alla portata la possibilità di arrivare agli spareggi, dove sarebbe favorito; per questo è lecito attendersi una condotta un po’ più spregiudicata da parte dello sfidante, chiamato a sfoderare la forma delle recenti Olimpiadistiche.