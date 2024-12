Metropolitanmagazine.it - Maurizio de Giovanni è ancora in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladeipiùvede inde. Accanto a lui Aldo Cazzullo e l’intramontabile Umberto Ecodein, ecco ladal tredicesimo all’undicesimo postode, fontexia.euIn tredicesima posizione “Atlante dei luoghi immaginari. Ediz. a colori” di Pierdomenico Baccalario, Davide Calì e con le illustrazioni di Isabella Mazzanti. Al centro di questo libro per grandi e piccoli la storia di un’avventura straordinaria di quattro inviati dall’imperatore del Sol Levante sulle tracce di una bellissima principessa. Al dodicesimo posto “Balleremo la musica che suonano” di Fabio Volo. Questo è un libro autobiografico in cui l’autore racconta la sua vita difficile e la scopertaletteratura come possibilità di cambiare un destino che sembrava segnato.