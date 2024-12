Formiche.net - La Siria crolla dopo 14 mesi di guerra israeliana

A quanto pare l’intelligenceha le idee chiare su come questo crollo delle forze del regime infinirà: la perdita di controllo territoriale è avvenuta in un modo più rapido del previsto e questo porterà i rivoluzionari fino a Damasco, la capitale. Ossia, stante a quanto arriva ai media, per gli israeliani non c’è nemmeno da discutere la conquista di Homs, la città centro-occidentale fondamentale per arrivare alla capitale — Homs è già caduta.D’altronde loro sono osservatori attentissimi di ciò che accade in, perché ne temono gli effetti sul proprio territorio. E sono anche dei contributori, perché con ogni probabilità tutto ciò che stiamo vedendo in questi giorni sarebbe stato meno possibile se Israele, in questi tredici anni dicivile, non avesse costantemente martellato le posizioni gestite da Hezbollah o direttamente dai Pasdaran e gruppi minori collegati: ossia dei grandi contributori al sostengo del regime di Bashar al Assad, coloro che sono stati usati dai russi come carne da cannone per salvare il satrapo — in una mastodontica operazione che si sta rivelando fallimentare, e su cui aveva scommesso molto anche l’Iran.