La foto del killer che ride lo zaino ritrovato l’ipotesi vendetta | le indagini sull’omicidio del Ceo Brian Thompson a New York

Continuano senza sosta lesul brutale omicidio di, Ceo della UnitedHealthcare, il gigante delle assicurazioni sanitarie. L’omicidio, avvenuto in pieno giorno nel centro di Manhattan, ha messo in moto un’indagine che si arricchisce di nuovi dettagli, ma che lascia ancora molti interrogativi aperti. L’assassino è ancora in fuga, ma fonti informate riferiscono alla Cnn che le autorità sarebbero sulle tracce del. Su una bottiglietta d’acqua sarebbero state individuate tracce di dna, attualmente sottoposte ad analisi nei laboratori competenti. La polizia ha rinvenuto a Central Park il suogrigio, abbandonato poco dopo l’attacco. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il sospetto mentre si allontanava, questa volta senza lo. LodelLadel volto sornteOra il presuntoha un volto: le autorità hanno diffuso alcune immagini in cui appare con il volto scoperto, una giacca verde con cappuccio, unoe una maschera nera intorno al collo.