Ilrestodelcarlino.it - Jesi e Fabriano ci provano. Tutte in cerca di continuità

Quindicesima giornata in serie B Nazionale, tredicesima in serie B Interregionale, con le nostre impegnatedomani alle ore 18. Situazione analoga per le due della categoria superiore, la B Nazionale, Ristoproe General Contractor: sono entrambe in zona play-in, nel Limbo di metà classifica dove un successo può far sognare e un ko può fare preoccupare,e due con 14 punti grazie a 7 vittorie. I coach Andrea Niccolai e Marcello Ghizzinardino risposte:infatti, dopo aver battuto in casa Ravenna, gioca in trasferta contro il Sant’Antimo, altra squadra a 14 punti: la Ristopro nelle ultime giornate è costantemente stata bella in casa e brutta fuori, e proprio in Campania, qualche settimana fa, è incappata a Caserta nella peggior prestazione dell’anno, con una sonora sconfitta.