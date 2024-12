Inter Women sede speciale per il derby dell’Immacolata | tutti a San Siro

Leggi su Ilnerazzurro.it

. In un giorno tradizionalmente importante dal punto di vista della religione cattolica, l’8 dicembre sarà anche la data di un avvenimento storico, di una prima volta in assoluto e in uno dei luoghi più iconici della storia del calcio mondiale. Alle ore 14:30 di domenica 8 dicembre, l’affronterà, in trasferta, il Milan per la dodicesima giornata della Serie A Femminile per continuare nel grande percorso intrapreso finora in campionato.: si apre Sanper ilLa “trasferta” che vedrà impegnate le ragazze di Mister Piovani avrà una cornice di tutto rispetto per ospitare quello che a Milano è comunemente conosciuto come ildella Madunina che mai come nella giornata dell’8 dicembre onorerà il dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX proprio l’8 dicembre 1854, in cui venne stabilito che la Vergine Maria sia stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento.