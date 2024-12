Sport.quotidiano.net - Free Event Endurance, ecco la nuova squadra di triathlon ‘made in Romagna’

Faenza (Ravenna), 7 dicembre 2024 – Oggi, sabato 7 dicembre, dalle 16 a Villa Abbondanzi Resort di Faenza viene presentata ladi, che ha l’ambizione di rappresentare l’eccellenza romagnola nelle competizioni nazionali e internazionali. Tra i valori di, come si legge in una nota, “il rapporto con il proprio territorio è prioritario, per uno sport che racchiude i sé la resilienza e la passione che caratterizzano questa zona d’italia, già sede della più grande manifestazione ironman al mondo”. E ancora: “L’obiettivo di questo progetto è creare un movimento inclusivo che avvicini giovani e appassionati di swim, bike e run allo sport, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. Il team vuole dare valore al tempo libero, trasformandolo in un’occasione per migliorare il benessere personale e sociale”.