Fonseca fa l'uomo che cammina sui pezzi di Var: disperato, si gioca la carta del complotto arbitrale

fachesuidi Var e sire ladelIl Milan perde 2-1 in casa dell’Atalanta. Incassa un gol da polli al minuto 87. Sul calcio d’angolo lascia da solo Lookman come se si trattasse di Nonna Papera e non dell’attaccante più in forma del campionato. Si era sull’1-1 e l’Atalanta stava dominando. Finita la partita,va in tv e fa un mix di allusioni e accuse. Parte da un presunto fallo di De Ketelaere su Theo Hernandez in occasione dell’1-0. Rete segnata al minuto 12.Innanzitutto ricordiamo che dieci minuti dopo il Milan pareggia con Morata. Quindi il presunto errore avrebbe potato a un vantaggio assorbito nel giro di dieci minuti. Ma poi è tutto da dimostrare che quello di De Ketelaere sia fallo. In Premier League non è fallo nemmeno dietro pagamento di cauzione.