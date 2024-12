Lanazione.it - Firenze, con l’accensione dell’albero prende il via il Natale di piazza Sant’Ambrogio

7 dicembre - Manca sempre meno al. Ditta Artigianale, come da tradizione, porta il suo contributo fiorentino condiin, conil via ildiIl 6 dicembre con la presenza della sindaca diSara Funaro, i rappresentanti di Confcommercio si è svolta la cerimonia del. Un appuntamento tradizionale che anticipa l’Immacolata accompagnato dalle note della musica natalizia dal vivo, da degustazioni di caffè della torrefazione fiorentina dedicata alla miscela delle feste Genna Genna e l’immancabile vin brulé. L’evento è realizzato in collaborazione con alcune aziende della: Cibreo, La Pagnotta, Edicolae Tripperia Pollini.