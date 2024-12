Ilgiorno.it - Fedez e Tony Effe, bacio con vista Sanremo 2025

Milano, 7 dicembre 2024 – Iltra, dietro un cuore rosso su sfondo nero. Si chiama “” e la firma è quella di Tvboy che ha realizzato il murale in via Ventimiglia, zona Porta Genova, a Milano. Il rapper e il golden boy delle hit-parade da spiaggia saranno tra i protagonisti del prossimo Festival e Salvatore Benintende, l’artista palermitano ma milanese d’adozione, ha voluto fissare la riappacificazione avvenuta tra i due che fino a qualche mese fa se le sono date di santa ragione sui social con le invettive in rima di un dissing infinito. La prima tappa di avvicinamento è fissata sul calendario per mercoledì 18 dicembre prossimo quandosi ritroveranno con gli altri protagonisti ad annunciare i titoli delle rispettive canzoni in gara durante la finalissima di “Giovani” e, soprattutto, il giorno successivo sul set della tradizionale foto di gruppo per la copertina di Sorrisi & Canzoni.