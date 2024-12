Amica.it - Eugenia di York al parco di Natale con i figli e nonna Sarah Ferguson: la felicità

Poche voltediaggiorna i sudditi e i fan sui social riguardo alla sua vita privata. Men che meno sui suoi, August ed Ernest. Quando lo fa, però, non si trattiene e mostra, senza freni, le emozioni che sta vivendo in quel momento. È in quest’ottica che, martedì 3 dicembre, la principessa ha pubblicato su Instagram un post dedicato a una recente uscita che ha fatto con sua madre,, e i suoi due. Una divertente ed emozionante gita di qualche ora al Windsor Great Park, in questo periodo avvolto dalle luci e dall’atmosfera ditra le luci dicon mammae iLo scorso weekenddi, ormai residente in Portogallo, ha pensato bene di portare i suoi bambini, in compagnia di sua madre, al Windsor Great Park, il meravigliosoin cui si trova il castello di Windsor e che, in questo periodo, è un concentrato di luminarie, dolciumi, giostre e quant’altro.