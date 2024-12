Metropolitanmagazine.it - Ecco perché Britney Spears non andrà a vivere in Messico

A differenza di quanto dichiarato,nonda nessuna parte almeno per il momento: dopo aver annunciato ai fan di trasferirsi dagli Stati Uniti alper fuggire dai paparazzi spietati, il The Hollywood Reporter ha confermato che la popstar non effettuerà il salto, secondo fonti.La voce di Slave 4 U, lo scorso giovedì aveva annunciato su Instagram che stava traslocando perchè “I paparazzi sono stati sempre incredibilmente spietati con me e nelle foto mi hanno ritratta.So che non sono perfetta in tutto ma alcuni sono estremamente cattivi e crudeli, ed è per questo che mi sono trasferita in”, ha aggiunto nella clip, pubblicata un giorno dopo il suo 43esimo compleanno., l’annuncio del trasferimento inDue giorni dopo, l’artista ha condiviso un video di se stessa che stava modellando un abito da cocktail blu ghiaccio nel quale dichiarava: “Mi sento benedetta!!! Sono alla ricerca di casa e questo posto è incredibilmente bello!! Grazie Gesù per un un posto così lontano dall’America”.