Lapresse.it - Corea del Sud, manifestazioni a Seoul contro il presidente Yoon Suk Yeol

Cortei di manifestanti hanno marciato per le strade di, indel Sud, diretti al Parlamento, per protestareilSuk, in attesa del voto sull’impeachment e a poche ore dalle suo discorso di scuse. Le proteste sono cominciate martedì, dopo cheSukha deciso di introdurre la legge marziale, poi bocciata dal parlamento e successivamente revocata. La scelta delha paralizzato la politica del Paese e scatenato l’allarme tra i principali partner diplomatici, tra cui il vicino Giappone e il principale alleato delladel Sud, gli Stati Uniti.