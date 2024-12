Ilfattoquotidiano.it - Ce la farà Bessent, nuovo ministro del tesoro Usa, a rovesciare secoli di buona teoria economica?

Chi pensava ingenuamente che la crisi finanziaria del 2008 con le sue nefaste conseguenze avrebbe portato i governi a tagliare le unghie alla finanza d’assalto, il tratto tipico delcapitalismo, si deve ricredere. Non solo i signori della finanza hanno tratto vantaggio dal diluvio monetario che ne è seguito, con borsa ai massimi ed economia reale ai minimi, ma ora il mondo di Wall Street si è preso una carica decisamente importante.Trump ha annunciato di aver scelto come segretario delun manager proveniente dalla palude acquitrinosa degli Hedge Funds, i fondi speculativi per eccellenza. Scottè anche uno dei tanti miliardari alla corte del principe, perché oramai è noto che negli Usa per salire in alto anche nel mondo della politica bisogna dimostrare di essere ultra-ricchi.