Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: mercato in fermento tra Eccellenza e Promozione

tornano in campo oggi e domani (ma domani è annunciata neve anche in pianura.), ma tiene ancora banco il. Inil Formigine piazza il colpo di Matteo Arati, centrocampista ’90 liberato dal Terre di Castelli, a lungo in C con Reggiana, Bassano e Pro Patria. Nuovo volto in difesa anche per il Castelfranco che ha tesserato Yassine El Hatimi (’98, foto) prelevato dal San Felice. Inlo United Carpi (che non ha ancora svincolato bomber Jocic) ha ufficializzato i due colpi in attacco provenienti dal Formigine, il 2005 Andrea Crispino che l’anno scorso alla Nextgen ha segnato 12 reti coi castelvetresi in, e l’esterno Lenardo Stefanini (2006) ex Carpi, Spal e Sassuolo, non ancora definito invece l’arrivo di Bojardi dal Castelfranco. Ufficiale anche bomber Cheli al San Felice, al Colombaro ecco il difensore 2004 Simone Cornia dal Formigine.