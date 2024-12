Liberoquotidiano.it - "Assad non si trova da nessuna parte": caos totale a Damasco, dov'è finito il presidente

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilsiriano Bashar al"non sida": lo rivela una fonte non meglio precisata all'emittente statunitense Cnn. Anche se secondo la linea ufficiale siriana ilnon sarebbe fuggito dalla capitale, in realtà"non siin nessuno dei luoghi della città in cui ci si aspetterebbe dirlo" e "la guardia presidenziale non è più schierata nella sua residenza abituale". Secondo la fonte, le forze ribelli non dispongono di informazioni certe sulla posizione die continuano a cercarlo. Tre funzionari della difesa israeliana hanno invece detto a Barak Ravid, giornalista di Axios, che per quanto ne sannoè ancora a. Intanto, le fazioni armate di opposizione sarebbero "ai margini die Homs e la caduta del regime è vicina": a dichiararlo è stato Abu Mohammed al Jolani, leader del gruppo alla guida delle fazioni armate Hayat Tahrir al Sham (Hts), in un messaggio ai combattenti.