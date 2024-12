Calciomercato.it - Ansia per Pulisic: fissati gli esami, ma al Milan c’è un problema | CM.IT

Paulo Fonseca e tutto il mondo rossonero incrociano le dita: l’americano è pronto a sottoporsi agli accertamenti del caso per ilal polpaccioE’ undecisamente diverso senza Christian. Ieri sera, contro l’Atalanta, così in casa del Diavolo si è spenta la luce dopo l’uscita dell’americano.pergli, ma alc’è unCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itPaulo Fonseca ha deciso di sostituire il leader tecnico indiscusso della sua squadra, con Ruben Loftus-Cheek che ha altre caratteristiche rispetto all’undici e la squadra ne ha chiaramente risentito, perdendo verve in avanti e dando così l’impressione di accontentarsi del pareggio.E’ vero che il tecnico portoghese ha trovato la quadratura del cerchio, costruendo un castello, che però va giù troppo facilmente se viene a mancare una carta importante come