A caccia del tesoro romano | la moneta con il volto di Bruto vale una fortuna

Andrà all’asta un’antica e rararomana coniata per commemorare l’assassinio di Giulio Cesare e partirà da un valore davvero inimmaginabileResta una delle pagine che hanno segnato per sempre la storia dell’antica Roma. Il 15 marzo 44 a.C, un gruppo di senatori pugnalò a morte Giulio Cesare sul pavimento del Senato. Dopo l’assassinio, si dice che il famigerato politicoMarco Giunioabbia coniato laper segnare il suo ruolo chiave nell’omicidio e per celebrare la libertà di Roma dalla tirannia.Adel: lacon ildiuna– Cityrumors.itAll’inizio, come in altre diverse parti del mondo, anche a Roma si facevano transazioni commerciali attraverso il baratto, oppure con uno scambio di metalli. Fu durante il periodo repubblicano che lazione Romana conobbe una importante evoluzione.