X Factor 2024 le pagelle finali | bene Mimì e Patagarri ma la vera vincitrice è Giorgia

Leggi su Open.online

L’edizionedi Xè stata la più seguita da anni, il tutto non è dovuto di certo ad un improvviso rinnovato interesse per uno show che, per quanto ben strutturato e ben proposto (forse il migliore show in assoluto della tv italiana), tende a ripetersi in una liturgia che fa sempre più fatica ad appassionare. Ci spingeremmo a dire che in realtà,a parte, che giustamente si porta a casa la vittoria, come ampiamente pronosticabile fin dalla prima selezione, non è che quest’anno il cast esplodesse di particolari talenti. Vala proposta cantautorale di Francamente, vail mezzo sorriso strappato dae Punkcake, per il resto molto fumo, dovuto alle sempre più esagerate e fuorvianti messe in scena scenografiche, e pochissimo arrosto. Se la giuria ha funzionato, hanno funzionato decisamente meno le assegnazioni della giuria, Paola Iezzi (anello debole del gruppo, voto 5) punta sul pop commerciale che lei stessa propone come artista e infatti perde tutti i suoi artisti «senza passare dal Via».