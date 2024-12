Lanotiziagiornale.it - Un’Italia allo sbando: il Censis racconta un Paese che galleggia, non cresce, non vota e odia migranti e politici

Unche non, ma “”, caratterizzato da un ceto medio “sfibrato” che nonpiù, ma che teme i; nel quale i redditi reali sono calati del 7% in 20 anni e la ricchezza pro-capite è diminuita del 5,5% nell’ultimo decennio, tanto che non è possibile migliorare la propria condizione sociale. E ancora, una nazione dove si deve pagare per la salute e, anche chi frequenta la scuola superiore, non sa padroneggiare la lingua italiana, tanto che uno su due non legge neanche un libro l’anno, ma dove si guardano tanti video sui social. È la fotografia – preoccupante – che emerge dal Rapporto2024 presentato ieri.Il rapporto: addio all’ascensore sociale“Se a prima vista il 2024 potrebbe essere ricordato come l’anno dei record (il record degli occupati e del turismo estero, ma anche il record della denatalità, del debito pubblico e dell’astensionismo elettorale), un’analisi approfondita ci consegna una immagine più aderente alla reale situazione sociale del”, si legge nel rapporto, “Ilsi muove intorno a una linea dimento, senza incorrere in capitomboli rovinosi nelle fasi recessive e senza compiere scalate eroiche nei cicli positivi”.