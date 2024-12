Iltempo.it - Tumori, arriva in Italia prima immunoterapia sottocute: si somministra in 7 minuti

Milano, 5 dic. (Adnkronos Salute) -inlaoncologica che siper iniezione sottocutanea (sottopelle) in 7. E' l'anticorpo monoclonale atezolizumab, sviluppato da Roche,antitumorale anti-PD-L1 per il trattamento di diversi tipi di. Il farmaco ha ottenuto la rimborsabilità dell'Agenziana del farmaco Aifa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato approvato a gennaio dall'agenzia europea del farmaco Ema. La nuova formulazione sottocutanea riduce dell'80% i tempi rispetto all'infusione endovenosa (è approvata per le stesse indicazioni). Si scende quindi dai 30-60necessari per l'infusione endovenosa ai 4-8 (media di circa 7) dell'iniezione. "Nell'ambito del tumore al polmone, atezolizumab viene utilizzato nell'dilinea del carcinoma a piccole cellule in fase avanzata insieme alla chemioterapia, nell'singola dilinea per pazienti con Nsclc (carcinoma polmonare non a piccole cellule) e iper-espressione del PD-L1, nella terapia di seconda linea per pazienti Nsclc dopo precedente chemioterapia a base di platino e nella terapia adiuvante dopo chirurgia nei pazienti Nsclc, sempre con iper-espressione del PD-L1", elenca Filippo de Marinis, presidente Aiot (Associazionena di oncologia toracica) e direttore Divisione di oncologia toracica, Irccs Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano.