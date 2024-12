Ilrestodelcarlino.it - Traffico e sicurezza, i punti critici. E anche Città 30 finisce nel mirino

Bologna, 6 dicembre 2024 – Viabilità e. L’insoddisfazione dei bolognesi si concentra soprattutto su questi due temi. È questo in estrema sintesi l’esito del sondaggio commissionato dall’associazione di proprietari di casa Confabitare alla società Demetra opinioni srl sul ’sentiment’ dei cittadini rispetto alla qualità della vita e ai principali provvedimenti varati dall’amministrazione comunale. L’indagine, realizzata pochi giorni prima delle elezioni regionali, è particolarmente dettagliata per fasce d’età, zona di residenza e appartenenza politica, e riserva non poche sorprese.e cantieri Difficoltà negli spostamenti, slalom tra cantieri, tempi di percorrenza dilatati: il primo problema dei bolognesi sono gli ingorghi in, su cui i lavori in corso per il tram pesano enormemente.