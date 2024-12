Liberoquotidiano.it - Sport, Barbaro (Asi): "Base e vertice sono due facce della stessa medaglia"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - “La presenza dei vertici delle istituzioniive italiane rappresenta un motivo di orgoglio, ma anche di soddisfazione in questo caso politica, perché vuol dire che lodie lodisi incontrano,due, non sempre dialogano, ma stasera dialogheranno. Stiamo cercando di fare in modo che culturalmente questi due mondi, che sembrano così distanti, in realtà siano soltanto ladi una piramide con ilche giustamente è rappresentato dai campioni”. Con queste dichiarazioni, Claudio, presidente Asi, è intervenuto in occasionefesta con cui Asi - Associazioniive e sociali italiane, ha festeggiato il suo trentennale a Roma alla presenza di personalità del mondo dello, dirigenti e atleti.