Sostenibilità, il campo di calcio di Grassobbio illuminato grazie ai pannelli fotovoltaici

Leggi su Bergamonews.it

. Ildautilizzato per gli allenamenti dei giovani disaràda un nuovo impianto fotovoltaico installato sulla tribuna principale. Il progetto consentirà al Comune didi auto-consumare circa il 50% dell’energia rinnovabile prodotta e, sotto il profilo ambientale, si eviterà l’emissione di 22.500 chilogrammi di CO2.Il progetto, presentato a Cascina Ghezzi, rappresenta un caso virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato e si inserisce in un più ampio piano di iniziative green messe indall’amministrazione. Capisaldi dell’intervento: fornire un contributo concreto alla transizione energetica nonché promuovere la produzione e l’autoconsumo di energia pulita a chilometro zero, capace anche di ridurre i costi in bolletta.“Questa realizzazione -ha sottolineato Mario Mauri, ad di Sorgenia Green Solutions– rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, capace di generare risultati concreti e tangibili per la comunità locale.