Scacco alle disuguaglianze: "Più scuola in periferia. E un cortile al Gratosoglio"

In una Milano che corre a diverse velocità l’abbandono scolastico torna sotto la lente: i giovani Neet (che non studiano né lavorano) sono in media l’8%, al di sotto della media nazionale, ma la forbice è molto ampia: ci sono zone che sfiorano il 3,6%, altre che superano il 12%. È in questo quadro che parte la contromossa, con associazioni che fanno squadra e nuovi progetti ai nastri di partenza. "Milano continua a fare da traino allo sviluppo economico e tecnologico, ma inizia a soffrire delle difficoltà tipiche delle grandi periferie. Il contrasto dell’abbandono scolastico e del disagio giovanile è una priorità": così l’avvocato Rossella Vitali, nuovo governatore del Distretto Lions della Città Metropolitana di Milano, ha messo a fuoco dati e progetti. "È una città che offre tante possibilità, ma dove il tasso di abbandono scolastico è di circa l’8,7%.