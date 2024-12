Quotidiano.net - Romania: la Corte Costituzionale annulla il primo turno delle presidenziali per sospetta ingerenza russa

Leggi su Quotidiano.net

Bucarest, 6 dicembre 2024 - Ladellahato ilelezioni, che si sono tenute il 24 novembre scorso. Domenica 8 dicembre era previsto il ballottaggio tra la candidata filo-europea Elena Lasconi e quello di estrema destra Calin Georgescu arrivato in testa, sullo sfondo di possibili ingerenze russe. LaSuprema, si legge in un comunicato, "l'intero processo di elezione del presidente romeno" per "garantire la validità e la legalità" del voto e chiede che "l'intero processo elettorale" riprenda dall'inizio. L’allarme di Bruxelles Questa mattina di una netta presa di posizione era arrivata da Bruxelles. “Siamo preoccupati per i crescenti indizi di un'operazione coordinata di influenza online straniera che ha come obiettivo le elezioni rumene in corso, in particolare su TikTok.