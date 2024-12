.com - Roma, a Piazza dell’Esquilino la fiaccolata per la pace

Leggi su .com

Il 10 dicembre, in occasione della Giornata mondiale dei Diritti Umani, si terrà aunasimbolica per promuovere lae sensibilizzare contro ogni forma di violenza. L’evento è organizzato dalla presidente della Fidapa-Bpw Italy – Sezione di, Gaia Caramazza, con il patrocinio del Distretto Centro e del Nazionale. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in tutte le sezioni italiane dell’associazione, rafforzando così il messaggio di unità e solidarietà., una tradizione che coinvolge le donne in tutta ItaliaLa Fidapa-Bpw Italy, acronimo di Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari – Business and Professional Women, è un’associazione femminile attiva in Italia da 95 anni. Con circa 10.000 iscritte e 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, l’organizzazione è un punto di riferimento per la promozione dei diritti delle donne e della cultura della