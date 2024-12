.com - Ritrovati due cuccioli rubati dal canile della Muratella

La Polizia Locale di Roma Capitale ha ritrovato duedi canedalalcuni giorni fa. Gli animali, individuati durante controlli nei pressi del campo nomadi di via di Salone, sono stati identificati tramite microchip e riconsegnati al. Le verifiche veterinarie hanno confermato il loro stato di salute, mentre le autorità locali lavorano per migliorare la sicurezzastruttura con videosorveglianza e procedure più rigorose.Il ritrovamento deidie l’interventoPolizia LocaleDurante un controllo ordinario vicino al campo nomadi di via di Salone, gli agenti del VI Gruppo Torri hanno avvistato duevaganti. Immediatamente è stato richiesto l’intervento di un veterinario per verificare la loro identità tramite il microchip.