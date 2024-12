Pronti 30 milioni per l’acquisto sprint di De Laurentiis | si chiude a gennaio

Leggi su Spazionapoli.it

Giovanni Manna e Aurelio Devogliono accontentare Conte in vista della prossima stagione: sil’affare a 30decisivo di Aurelio Deper accontentare il suo allenatore in vista del mercato. Un colpo che tornerà certamente utile dalla prossima stagione.Infatti, il Napoli sta lavorando sotto traccia per Patrick Dorgu, fresco di rinnovo e protagonista al Maradona di una buona prestazione con la maglia del Lecce. Conte e il calciatore si sono anche salutati, pizzicati dalle telecamere mentre il mister gli diceva qualcosa all’orecchio. Sicuramente apprezzamenti per la tecnica e per il lavoro che sta facendo in questi mesi. La crescita è sotto gli occhi di tutti. Anche il Milan ha sondato la pista Dorgu, ma il Lecce per il momento l’ha blindato con un contratto fino al 2029.