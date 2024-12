Lopinionista.it - Parlamento in seduta comune per l’elezione dei giudici costituzionali

ROMA – Martedì 10 dicembre, alle ore 11, ilsi riunirà inper un appuntamento cruciale:di nuovidella Corte Costituzionale. L’assemblea è convocata per due distinti voti, ognuno con regole specifiche. Nel primo scrutinio, i parlamentari saranno chiamati a eleggere un giudice della Corte Costituzionale, in sostituzione di uno dei membri uscenti. Questo sarà il dodicesimo tentativo, poiché nei precedenti scrutini non si è raggiunta la maggioranza richiesta.Per questa votazione è necessaria una maggioranza qualificata pari ai 3/5 dei componenti dell’assemblea. Subito dopo, si passerà al terzo scrutinio perdi altri tre. Anche in questo caso, si tratta di una tappa delicata: per eleggerli, sarà necessaria una maggioranza ancora più ampia, pari ai 2/3 dei componenti.