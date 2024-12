Lanazione.it - Ottobre nero in carrozza: "Rimborsare i viaggiatori"

"Siamo di fronte al peggior mese da molti anni a questa parte per il servizio ferroviario in Toscana. E sono evidenti le responsabilità di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana, che devono farsene carico e trovare soluzioni". Lo ha detto l’assessore regionale alla mobilità e trasporti, Stefano Baccelli, di fronte ai dati trasmessi da Trenitalia che evidenziano il mancato rispetto, in 8 delle 14 linee regionali oggetto del contratto di servizio tra Regione e Ferrovie, dell’indice minimo di affidabilità (che tiene conto sia dei ritardi che delle soppressioni) fissato per il 2024 al 98%. I numeri divanno dal 97,23% della linea Firenze-Pisa-Livorno, la peggiore, al 98,39% della Pisa-La Spezia-Parma, che ha i dati migliori. Nel complesso, ben 8 linee su 14 si collocano al di sotto della percentuale minima e 3 la superano di un centesimo di punto.