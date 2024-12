Ilnapolista.it - Lopetegui in bilico al West Ham, nel club circola il nome di Allegri (TalkSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Julianè inalHam. Ne avevamo già parlato, l’ex di Real Madrid e della nazionale spagnola non sta avendo i risultati sperati a Londra.aveva anticipato i dubbi e le discussioni delsul futuro dell’allenatore. IlHam ha deciso di attendere prima di dare i ben servito allo spagnolo. Nel frattempo si fanno vari nomi sul suo possibile sostituto: tra loro c’è anche Max.Fra questi c’è anche ildi Massimiliano. Scrive:“Gli Hammers hanno vinto solo una delle ultime cinque partite, scendendo al 14° posto in classifica. Tuttavia, si prevede cherimanga in carica per la sfida di lunedì sera contro i Wolverhampton. E questo nonostante ilstia tenendo colloqui con potenziali sostituti. Massimiliano, sei volte vincitore della Serie A, è uno dei nomi menzionati questa settimana dai dirigenti delHam.