Ilgiorno.it - Litigio sul Sempione. Ferito un 52enne

Leggi su Ilgiorno.it

È sfociata in uno scontro fisico la lite esplosa mercoledì sera, sul, all’altezza dell’incrocio con via Resegone. Poco dopo le 22,40, due uomini, legati da rapporti pregressi tutt’altro che sereni, si sono affrontati in un acceso diverbio che ben presto è degenerato. Dalle parole si è passati alle mani: la colluttazione ha lasciato a terra unfortunatamente in modo lieve. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha trasportato ilall’ospedale di Castellanza per le cure. I carabinieri, arrivati sul luogo della lite, stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La tensione della serata lascia il segno su un tratto di strada solitamente tranquillo, trasformato per qualche minuto in un vero e proprio campo di battaglia e non è la prima volta che ciò accade in zona.