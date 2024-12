Agi.it - L'Inter batte il Parma 3-1 e resta nella scia del Napoli

AGI - Reduce dallo spezzone di gara con la Fiorentina rinviata poi per il malore di Edoardo Bove, l'trova un'importantissima vittoria casalinga con il. A San Siro finisce 3-1 con le reti dell'ex Dimarco, di Barella e di Thuram, mentre l'inutile lampo ospite è un autogol dell'altro ex Darmian. La squadra di Simone Inzaghi sale così a 31 punti in classifica agganciando momentaneamente l'Atalanta e portandosi a -1 dal Napoli capolista, mentre gli uomini di Fabio Pecchia, dopo il bel colpo con la Lazio, tornano a perderendo a quota 15. Il primo episodio del match arriva già dopo otto minuti dal fischio d'inizio: Keita rischia di combinare la frittata disimpegnandosi male al limite dell'area e atterrando Lautaro, l'arbitro fischia il rigore ma il Var lo revoca visto che il fallo inizia fuori.