Leclerc penalizzato di 10 posti in griglia ad Abu Dhabi

Nelle Libere1 del GP di Abu, che chiude il Mondiale 2024, Charlessegna il miglior tempo davanti Lando Norris, ma saràcon 10 posizioni inper la sostituzione del pacco batteria della sua Ferrari SF-24. Il colpo di scena della sessione che apre l’atto finale del Mondiale può indirizzare pesantemente l’assegnazione del titolo costruttori, con la McLaren che ha già 21 punti di vantaggio in classifica sulla Ferrari. Per il monegasco sarà una gara a handicap, molto difficile, davanti a cui poco rileva la sua migliore prestazione delle FP1. In 1.24.321 Charles precede di 0.221 Norris e le due Mercedes di Lewis Hamilton, terzo a 0.485, e George Russell, quarto a 0.844, ma la zavorra della penalità spegne qualsiasi sorriso in casa Ferrari. Perchè è stata sostituita la batteria sulla Ferrari diSi è capito subito che c’era un problema in casa Ferrari.