Le ultime notizie sul padre di Belen sono preoccupanti | è ferito in modo grave ecco gli aggiornamenti

Come sta ildi? Lesu Gustavo Rodriguez.Nelleore è emersa una notizia gravissima: ildella showgirl argentina è rimasto vittima di un incidente a Gallarate; mentre si trovava in un capannone, un incendio è divampato e lui è rimasto offeso. Si parla di ustioni di secondo grado e attualmente Gustavo Rodriguez si trova nel reparto Grandi Ustionati dell’Ospedale Niguarda, a Milano.Cosa è successo aldi?Al momento non esiste alcun bollettino ufficiale su quanto accaduto aldi, ma la famiglia Rodriguez è in apprensione: al momento, nessuno dei figli di Gustavo, né sua moglie Veronica Cozzani, hanno rotto il silenzio per raccontare ciò che sta vivendo il loro caro.Ildi, Jeremias e Cecilia è stato trasportato immediatamente in ospedale in codice rosso; Gustavo ha riportato alcune gravi ustioni sul volto e sulle braccia.