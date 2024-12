Ilrestodelcarlino.it - La lotta al degrado. Imbrattavano treni e bus, presi i vandali con lo spray

L’hobby della bomboletta costa caro a tre writers con il passatempo di imbrattare, autobus e anche metropolitane. Dopo tre episodi avvenuti ad Ancona, sui convogli che rimanevano in sosta alla stazione ferroviaria, la Squadra mobile ha avviato una indagine che ha portato i poliziotti fino in Piemonte e in Lombardia a caccia di prove. Ieri mattina, con le perquisizioni fatte in casa dei tre sospettati, la polizia ha chiuso il cerchio sui graffitari dei. Sono due 27enni e un 26enne, tutti e tre anconetani anche se uno attualmente vive a Milano per motivi di studio, che si sarebbero divertiti parecchio tra marzo e aprile scorso. In tre notti diverse, all’interno dello scalo ferroviario dorico, i writers avrebbero realizzato scritte e disegni multicolor sulle fiancate esterne dei vagoni,a colpi di vernice, mentre rimanevano in sosta fino al mattino successivo.