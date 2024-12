Ilfattoquotidiano.it - Islanda, sì alla caccia alle balene fino al 2029: l’anno scorso venne sospesa dopo indagine sull’agonia degli animali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non si tratta di una decisione politica, ma di una licenza commerciale“. Il premier islandese Bjarni Benediktsson, sconfitto nelle elezioni parlamentari di domenica scorsa in cui hanno vinto i socialdemocratici, ha deciso che lainsarà consentitaal. Si tratta di un permesso per laa un massimo di 209 balenottere comuni (Balaenoptera physalus) e 217 balenottere minori (Balaenoptera acutorostrata) su base annuale. Sei organizzazioniste hanno protestatodecisione presa e chiedono che la presidente islandese HTómasdóttir intervenga per fermare la decisione. Il paese è uno dei soli tre al mondo in cui è ancora consentita la, ovvero laper la loro carne, il grasso e l’olio, insieme a Giappone e Norvegia.