Iodonna.it - In occasione del suo spettacolo di canti natalizi in programma oggi a Westminster, Kate Middleton ha diffuso una vignetta con un messaggio commovente, così potente che rischia di oscurare quello di Re Carlo

Leggi su Iodonna.it

Non è (ancora) una regina, masa già come far presa sui britannici. Forse meglio di re, che in questi giorni sta preparando il discorso da pronunciare come ogni anno il 25 dicembre, seguendo la tradizione della madre Elisabetta. Il problema del sovrano è che, inaspettatamente, la principessa del Galles haun suoche, pur breve, si sta già rivelando più efficace e in sintonia con i sudditi., cappotto burgundy e perle: eleganza e simbolismo reale per l’emiro del Qatar X La sorpresa riservata daai suoi invitatiL’è lodiorganizzato dalla stessa principessa e che sarà registrato questa sera a, con la partecipazione di ospiti illustri e in presenza della Royal Family, incluso i piccoli George, Charlotte e Louis.