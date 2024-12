Ilprimatonazionale.it - Il lungo tradimento di Stellantis

Roma, 6 dic – Oggi, molti fedelissimi degli Agnelli-Elkann stanno ancora tentando di giustificare il disastro dicon la transizione green o con l’aumento dei costi energetici e pochi si domandano come mai le aziende automotive di Usa, Cina o Corea non subiscano la stessa sorte. La realtà è che le aziende tedesche e francesi hanno sbagliato tutto e Stellanti ha tentato di limitare i danni di quegli errori facendoli pagare alle fabbriche italiane.Vediamo la sequenza con il trattamento riservato agli italiani e, alla fine, diamo un nome preciso ai colpevoli,2003: arriva MarchionneUmberto Agnelli fa nominare Sergio Marchionne, allora manager in società e banche svizzere, nel CdA di Fiat. Marchionne inizia tutta una trafila manageriale interna e, tra l’altro, viene nominato amministratore delegato in Chrysler quando, nel 2009, la Fiat ne compra una quota azionaria di minoranza.