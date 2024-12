Top-games.it - I più bei artwork di Jessica Rabbit

Avete notato che il nostro sito si è ampliato e ora stiamo portando pure Film e Serie Tv? Top-Games ha recentemente ampliato la sua scelta di articoli e recensioni anche nel grande e splendido reparto del cinema e delle serie tv.Se vi siete persi i nostri primi articoli della sezione Cinema e Serie TV, vi metto qua i link per andare a vederveli. Tantre novità, top, classifiche e recensioni arriveranno davvero presto!Top-Games articoli di CinemaTop-Games articoli sulle Serie TVCome “inaugurazione” di queste nuove due categorie, vorrei portarvi una scelta diprendendo in considerazione un personaggio che ha fatto la storia del cinema, per delle “qualità” davvero importanti, che ha fatto sognare tanti giovani ragazzi:Parliamo dila giovane e sensuale amante di Roger, il pazzo coniglio anime nello splendido cult “Chi ha incastrato Roger?“La pellicola è del 1988 ed è stato un importante e riuscito esperimento che faceva incontrare il mondo del cinema col mondo del cartone animato.