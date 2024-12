Nerdpool.it - Highway Police Simulator è disponibile

, ile di polizia open-world realizzato dagli esperti di simulazione di Aerosoft e dallo sviluppatore Z-Software, arriva oggi su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Questa simulazione open-world mette i giocatori nei panni di un’agente della polizia autostradale, che affronta il classico lavoro a luci blu, in un ambiente Nord Americano. I giocatori possono aspettarsi compiti di routine e lavori ad alta intensità, tra cui pattugliamenti, indagini sulla scena di un incidente e inseguimenti ad alta velocità.Create un personaggio personalizzato e lanciatevi in un mondo aperto dinamico e reattivo. Servite la popolazione di Caminora come agente della polizia stradale, occupandovi di casi e pattugliando i biomi del mondo aperto a piedi o al volante di numerosi veicoli, tra cui auto, moto ed elicotteri.