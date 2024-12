Ilveggente.it - Gratta e vinci, l’età non conta: più preciso d’un cecchino

Leggi su Ilveggente.it

, una mira infallibile: ha sentito di doverlo fare.non, recita un vecchio adagio. E questo discorso, in effetti, vale sia in amore che nel gioco d’azzardo. Lo dimostra il fatto che sia giunta notizia, dall’altro capo dell’oceano, di unata che ha dell’incredibile. Non tanto per la somma in sé, benché anch’essa sia effettivamente notevole, quanto piuttosto per il contorno di questa assurda vicenda.non: più(Instagram) – Ilveggente.itIl protagonista di questa storia si chiama AJ Tamraz e ha 18 anni, compiuti da pochissimo. Nel giorno del suo compleanno, la madre, Danielle Magalen, ha deciso di sorprenderlo con un regalo che sapeva suo figlio avrebbe apprezzato tantissimo. Lo ha accompagnato, cioè, al concerto di uno dei suoi idoli, il cantante statunitense Zach Bryan.