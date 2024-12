Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Siamo a 2-3 decimi dalla McLaren, con le gomme soft abbiamo qualche problema”

Dopo aver dovuto rinunciare alla FP1 per dare spazio ad Arthur Leclerc (come prevede il regolamento per l’utilizzo dei rookie),si è ben comportato sul circuito di Yas Marina ottenendo il quarto tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2024, valevole come ultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.“Onestamente sono piuttosto contento di come sono riuscito a recuperare il passo, dopo aver mancato la FP1. Già al secondo giro avevo il miglior tempo, significa avere fiducia nella macchina. Con leavuto, non riusciamo ancora a estrarre tutta la prestazione quando le temperature della pista scendono e noi montiamo la mescola morbida. In quel frangente la nostra macchina sembra faticare un po’ di più“, dichiara lo spagnolo della Rossa.