Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna, impazza il toto-giunta de Pascale: millennial, veterani e new entry ecco i nomi in pole

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 6 dicembre 2024 –. Newe riconferme. Fissata la road map verso l’insediamento dellaregionale dell’e dell’assemblea legislativa, ilper la squadra di Michele deè sempre più incalzante. Lo conferma il neo governatore: “Laregionale ormai è pronta, ma la scelta è quella di annunciarla la prossima settimana, pochi giorni prima dell’insediamento“. La prima seduta, infatti, è stata fissata per venerdì 13 (nel pomeriggio, invece, il Patto per il lavoro e per il clima) e uno o due giorni prima, quindi, ci sarà l’ufficializzazione della squadra. Che, ha fatto sapere de, non sarà scevra di qualche “sorpresa”. In molti scommettono su qualche colpo di scena sulla Sanità, tema caro al neopresidente, sebbene la dg del Sant’Orsola Chiara Gibertoni resti in