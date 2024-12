It.newsner.com - Divertente: Quattro uomini parlano delle mogli mentre pescano

Leggi su It.newsner.com

Con tanta incertezza nel mondo, abbiamo pensato di offrirvi qualcosa di più spensierato.Ci auguriamo che questa barzelletta sue le loro-capo vi rallegri la giornata!La scena è la seguente:, di prima mattina, thermos pieni di caffè e scatole di attrezzatura in mano, che si dirigono verso il lago per un weekend di pesca.Il panorama è tranquillo, con un po’ di nebbia sull’acqua, e per un po’ si sente solo il rumoreesche che colpiscono la superficie e degli uccelli che si chiamano l’un l’altro.Alla fine, però, come sempre accade con gli amici di lunga data, iniziano le chiacchiere. E, naturalmente, la conversazione si sposta sul loro argomento preferito, spesso il più complicato: le loro.Il primo marito apre la conversazione raccontando ai suoi amici di come è riuscito a convincere lae a lasciarlo scappare dai doveri di casa per andare a pescare nel fine settimana.