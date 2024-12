Ilrestodelcarlino.it - Diritto alla salute negato: "Undici mesi di attesa per una risonanza a 90 chilometri da casa"

"Prenotare una visita specialistica è impossibile. L’unica alternativa è rivolgersi al privato, ma non tutti possono permetterselo economicamente". Luigi Grossi, matelicese, ha prenotato a novembre unamagnetica al ginocchio, ma l’appuntamento "mi è stato dato a settembre del 2025, un tempo biblico; l’appuntamento per di più sarebbe all’ospedale di Fermo, che dista 90. La distanza per me non è un gran problema, ma le leggi devono essere rispettate anche quando tutelano i cittadini". La norma in vigore prevede, infatti, che gli esami radiologici vanno eseguiti entro 60 giorni. Grossi prosegue: "L’altroieri mi sono rivoltoCgil per il ricorso. Mi hanno detto che sono stato il primo a presentarlo, quindi non sappiamo come andrà. La visita ortopedica va fatta previo esame; quando ho visto la data dell’appuntamento, a settembre 2025, mi sono sentito preso in giro.