De Laurentiis | Conte ha fatto benissimo a schierare quella squadra contro la Lazio

Aurelio De, presidente del Napoli, è intervenuto telefonicamente alla presentazione del libro di Mimmo Carratelli “Orgoglio napoletano” e ha rilasciato delle dichiarazioni anche su-Napoli di Coppa Italia.De: «Dauna lezione di vita sportiva»Il presidente del Napoli ha commentato la partita di ieri sera precisando che ha condiviso in toto le scelte del proprio allenatore, Antonio. Anzi, ha anche parlato di-Napoli come di un “super allenamento”.Leggi anche:: «Per costruire ho bisogno di capire che cosa ho in mano»Ecco le sue parole sulla partita di ieri sera:«Chiaramente se avessimosolo qualche cambio, non si sarebbe perduto l’equilibrio. Ma la scelta del tecnico è stata una scelta che io condivido totalmente.haa dare spazio a tutti quanti come se fosse un super allenamento.