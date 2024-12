Ilnapolista.it - Conte, è giusto mollare così la Coppa Italia? All’Olimpico si è capito il vero obiettivo del tecnico – Gazzetta

, èlasi èildelSullail commento di Alessandro Vocalelli sull’eliminazione del Napoli dalla, ne pubblichiamo uno stralcio:il Napoli si è visto poco o forse sarebbe il caso di dire addirittura niente. Ed è discutibile, senza chesi senta offeso, il modo con cui la squadra ha interpretato l’evento. Undici riserve, alcuni giocatori fuori ruolo, un segnale inconscio che ha portato gli azzurri a subìre la partita, senza mai provare realmente a difendere la. Anche il gol di Simeone è parso un lampo personale in una serata per il resto buia. E viene da chiedersi se sial’unica manifestazione a disposizione, oltre al campionato. Senza le coppe europee, davil Napoli non poteva immaginarsi una prestazione diversa? Ha invece prevalso, sicuramente in maniera involontaria, la voglia di puntare tutte le fiches sul campionato, programmando sei mesi con un solo impegno a settimana e di fatto una stagione in cui molti – anche calciatori di assoluto livello – finiranno per non trovare più spazio.