Come ti smonto le 5 obiezioni allo Ius Scholae

Nelle scuole italiane si contano 914.860 alunni (dati 2022/2023) con cittadinanza non italiana: sono circa il 12% del totale. Il 65,4% di loro sono nati in Italia e 300mila hanno già frequentato l’intero primo ciclo in Italia. Solo il 15,5% delle scuole italiane non registra la presenza di alunni di origine straniera. La domanda dunque è: qual è la differenza fra un undicenne italiano che ha concluso la scuola primaria in una classe italiana e un undicenne spesso nato in Italia che parimenti ha concluso la scuola primaria in una classe italiana, ma non ha i documenti col timbro di Roma? Se consideriamo la scuola un’istituzione capace di svolgere le funzioni assegnate e non entriamo nelle singole vicende personali (che segnano differenze naturali a prescindere dal colore del passaporto) la risposta non può che essere: nessuna differenza in termini di formazione, senso civico e percezione della propria identità sociale e culturale.